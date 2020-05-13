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Herkesi şoke eden olay! Yüzüne tükürdüler corona virüsten öldü

’de akılalmaz bir olay yaşandı. İngiliz yayın kuruluşu ’de yer alan habere göre 11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga, üzerine tükürülmesinden 14 gün sonra, 5 Nisan'da hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:44 Son Güncelleme: 13.5.2020 12:50 ABONE OL
Herkesi şoke eden olay! Yüzüne tükürdüler corona virüsten öldü
İngiltere'nin başkenti Londra'da tren istasyonunda bilet kesen kişi corona virüs taşıyan birisinin yüzüne tükürmesinin ardından hayatını kaybetti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre 11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga, üzerine tükürülmesinden 14 gün sonra, 5 Nisan'da hayatını kaybetti.



Belly Mujinga (sağda)

Taşımacılık Sendikası TSSA tarafından yapılan açıklamada solunum problemleri olan 47 yaşındaki Belly Mujinga'nın 9 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi.

Aynı habere göre Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TSSA ise özellikle salgın döneminde hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi. İngiltere'de normalleşmenin ilk adımı atılıyor! Aylar sonra bugün ilk kez... Devletin yaptıklarını anlattı, “Nankörler için çekiyorum” dedi Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 32 bin 692 oldu

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Herkesi şoke eden olay! Yüzüne tükürdüler corona virüsten öldü
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