İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze görülen en büyük küresel olay olan coronavirüs salgını 4.3 milyon insana bulaştı. Mutasyona uğrayarak uzmanları da yanıltan Covid-19 ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama daha geldi. Sık sık dünyadaki gelişmeleri inceleyerek süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunan DSÖ adına açıklamayı bu kez Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan yaptı. Ryan'ın açıklamaları korkuttu.

"HİÇ GİTMEYEBİLİR"

Online basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayan Ryan, coronavirüsü kızamık ve HIV'e benzetti. Ryan, Covid-19 için, "Hiç gitmeyebilir" yorumunda bulundu.

Sözlerini sürdüren DSÖ Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, "Şunu şöyle söylemek gerek, bu virüs toplumumuzdaki bir diğer salgın virüs gibi kalabilir ve bu virüs asla gitmeyebilir. HIV de gitmedi fakat biz bu virüsle yaşamayı öğrendik" dedi.

"KIZAMIK GİBİ HASTALIKLAR DA VAR"

DSÖ yetkilisi, "Salgının ne zaman biteceğini söyleyenlere inanmıyorum. Yüzden fazla aşı geliştiriliyor fakat aşı ile yok olmayan kızamık gibi hastalıklar da var" yorumunu yaptı.

DSÖ'nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da çaba ve çalışma ile virüsün kontrol altına alınabileceğini söyleyerek, "Güzergah bizim elimizde ve bu salgınla mücadelede hepimiz bir şeyler yapmalıyız" dedi.

DSÖ'nün bir numaralı ismi olan Dr. Tedros, "Birçok ülke farklı önlemler alıyor fakat bizim tavsiyemiz her ülke en yüksek önlemlerini almalı. İkinci salgın dalgasını tetiklemeden sokağa çıkma yasaklarını kaldırmanın bir garantisi yok" ifadesini kullandı.

Son dakika: DSÖ'den korkutan coronavirüs açıklaması: Aşı ile yok olmayan...

Son dakika haberi: CIA'den çarpıcı corona virüs raporu! Çin DSÖ'yü tehdit ederek...

Lavrov: "ABD, dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemiyor"