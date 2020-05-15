Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik uyarı: Korona hiç bitmeyebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden dün iki önemli açıklama geldi. DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Doktor Mike Ryan hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtti. Ryan koronavirüs hakkında, " İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor" dedi.Kovid-19'un aynı zamanda virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini de belirten Dr. Ryan "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hastalıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar. HIV'li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar sunuyoruz" dedi.Mevcut risk değerlendirmesini azaltmak için Kovid-19'un "kayda değer" şekilde kontrol altına alınabilmesi gerektiğinin altını çizen Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu kaydetti. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan ise aşı olmadığı taktirde korona virüsünün tüm dünyada kontrol altına almanın 4 ila 5 yıl sürebileceğini kaydetti.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "Gidişat bizim elimizde. Bu herkesin sorumluluğu. Hepimiz bu pandemiyi durdurmak için katkıda bulunmalıyız" diye konuştu. DSÖ'ye dünya genelinde 100'den fazla farklı Kovid-19 aşısı çalışması hakkında başvuru yapıldı. Bu çalışmalardan 8'inde klinik testlere başlandı. Testlere geçilen aşılardan 4'ü Çin'de, 3'ü ABD ve 1'i de İngiltere'de bulunuyor. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "Kovid-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor" dedi.