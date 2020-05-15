Filistin Diasporası: Nekbe, Filistinlileri topraklarından eden bir pandemiydi

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, Nekbe'nin 72. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Filistin davasının "bölgedeki çekişmelerin özü" olarak tanımlandığı açıklamada, İsrail işgalindeki Filistin topraklarının özgürleştirilmesinin, tüm dünya Müslümanlarının ortak hedefi olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bugün Nekbe'nin 72. yılını, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir sağlık pandemisinin yaşandığı bir dönemde anıyoruz. Nekbe, Filistinlileri vatanlarından etmek üzere 1948'de başlatılan ve hala işgal faaliyeleriyle devam eden siyasi ve insani bir pandemiydi." ifadelerine yer verildi.

Arap yönetimlerinin İsrail'le normalleşme sürecini zirveye taşıdığına dikkati çekilen açıklamada, "İsrail'le her türlü iş birliği ve normalleşmeye son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

İşgale karşı Filistinli grupların ulusal temeller üzerinde birleşmeleri çağrısı yapılan açıklamada ayrıca, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı ile Kudüs'teki dini bazı sembolleri değiştime yönündeki kararı da kınandı.

FİLİSTİN DİASPORASI HALK KONFERANSI

Merkezi Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, Şubat 2017'de İstanbul'da çalışmalarına başlamıştı. Örgüt, yaşamlarını diasporada sürdüren Filistinlilere daha etkin ve gerçek bir rol vermeyi ve ulusal sabitelere odaklanmayı hedefliyor.

Filistin toprakları dışındaki sayıları 6 milyonu geçen Filistinlilerin çoğu Ürdün, Lübnan, Suriye ve Körfez ülkelerinde mülteci olarak yaşıyor. Söz konusu Filistinlilerin bir kısmı da Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde ikamet ediyor.

1948'DEN BU YANA DİNMEYEN ACI: NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.