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’de doğum yapan annelere toplu katliam

Giriş Tarihi: 15.5.2020 ABONE OL
Kabil’de doğum yapan annelere toplu katliam
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın-doğum hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Saldırı 18 bebeği annesiz bıraktı. Afgan yetkililere göre iki anne ve bebekleri doğum sırasında vurularak hayatlarını kaybetti. Saldırının ortasında doğum yapan bir anne ve bebeği kurtulurken, yan odada bebeğini kurtarmak için kuvözün üzerine kapanan bir anne yaşamını yitirdi. Afganistan Sağlık Bakan Yardımcısı Vahid Mecruh, "Hâlâ şok içindeyim. Bir annenin doğum yaparken öldürüldüğünü görmek başka bir şey" dedi.
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Kabil’de doğum yapan annelere toplu katliam
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