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haberi: O ülke salgın durumunun sona erdiğini ilan etti! Corona virüsü salgınında şaşırtan karar...

Tüm dünyayı kasıp kavuran salgınından gelen haberine göre; , 12 Mart tarihinden bu yana yürürlükte olan salgın durumunu sonlandırdığını açıkladı. Kamu Sağlığı Enstitüsünün tavsiyesinin ardından ülkedeki salgına dair hükümet üyelerinin yaptığı toplantıda Kovid-19 virüsünün yayılımındaki durgunluk nedeniyle ülke sınırları içerisindeki salgın durumunun sonlandırıldığını alınan tedbir ve önlemlerin ise 31 Mayıs'ta tamamen sona ereceği kaydedildi. Resmi Gazete üzerinden yayınlanan Slovenya hükümet kararı tüm dünyanın dikkatini çekerken öte yandan ülkenin başbakanı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Slovenya'dan gelen son dakika corona virüsü haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.5.2020 00:12 Son Güncelleme: 16.5.2020 00:14 ABONE OL
Son dakika corona virüsü haberi: O ülke salgın durumunun sona erdiğini ilan etti! Corona virüsü salgınında şaşırtan karar...

hükümetinin kararı ile ilgili gelen haberine göre; vaka sayılarında yaşanan durgunluk sonrası ülkedeki Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyesiyle toplanan hükümet üyeleri ülkedeki salgın durumunun sona erdiğini açıkladı. Resmi Gazete üzerinden yayınlanan karar sonrasında tedbirlerin 31 Mayıs tarihinde sona ereceğini bildiren hükümet yetkilileri ilk etapta corona virüsü kabusu ile uzun süredir mücadele içerisinde olan Avrupa Birliği ülkelerine sınır kapılarını belli kontroller çerçevesinde açacağını bildirdi. Özellikle ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde salgın yayılımı halen durdurulamamışken verilen bu ani karar tüm dünyanın dikkatini çekti. İşte Slovenya'dan gelen son dakika corona virüsü kararı ile ilgili tüm detaylar…

SLOVENYA'DAN ŞAŞIRTAN KORONAVİRÜS KARARI! SALGIN DURUMUNUN SONA ERDİĞİNİ İLAN ETTİ!

Slovenya hükümeti; ülkelerindeki Kovid-19 vakalarındaki durgunluk sebebiyle salgın durumunun kaldırıldığını ilan etti. Yapılan bu açıklama ile; Avrupa'da salgın durumunu kaldıran ilk ülke olurken, Başbakan Janez Jansa, yaptığı açıklamada "sağlık krizinin ardından ekonomik krizin geleceği" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

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Son dakika corona virüsü haberi: O ülke salgın durumunun sona erdiğini ilan etti! Corona virüsü salgınında şaşırtan karar...
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