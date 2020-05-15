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! Coronavirüsü hafife alan Devlet Başkanı'na büyük şok! Alkol ve sauna ile virüsü ülkeden kovacaktı...

haberine göre; Coronavirüsü hafife alan Devlet Başkanı 'nun özel fotoğrafçısı 'in test sonucu pozitif çıktı. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Votka ve sauna ile ülkemizden koronayı kovacağız" sözleri ile dünya basınının dikkatini çekmişti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.5.2020 13:01 Son Güncelleme: 15.5.2020 13:36 ABONE OL
Son dakika! Coronavirüsü hafife alan Devlet Başkanı'na büyük şok! Alkol ve sauna ile virüsü ülkeden kovacaktı...

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun özel fotoğrafçısı Andrey Staseviç'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Ülkesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yaptığı açıklamalarla zaman zaman eleştirilen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun özel fotoğrafçısı Andrey Staseviç, korona virüse yakalandı. Lukaşenko ve ekibinin 22 Nisan'da Slavyanka Bölgesine gerçekleştirdiği bir ziyarette herkes Covid-19 testine tabi tutulmuştu.

Yapılan testler sonucunda fotoğrafçı Staseviç'in testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi. Staseviç'in tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği ifade edildi.

"ALKOL VE SAUNA İLE CORONAVİRÜSÜ YENECEĞİZ" DEMİŞTİ

Devlet Başkanı Lukaşenko korona virüs salgınına yönelik daha önce yaptığı açıklamalarda, "Olur böyle şeyler, paniğe gerek yok", "Votka ve sauna ile ülkemizden koronayı kovacağız" yönelik ifadeleriyle gündeme gelmişti.

BAYRAM MERASİMİNİ İPTAL ETMEDİ

Öte yandan Belarus'ta 9 Mayıs'ta kutlanan İkinci Dünya Savaşı Zafer Bayramı nedeniyle ordu mensupları ve halk bir araya gelmiş, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözardı edilerek bayram merasimi yapılmıştı.

Lukaşenko ise yaptığı açıklamada, "Bayramı kutlamama gibi bir şansımız yoktu" şeklinde konuşarak yine eleştirilerin odağı haline gelmişti.

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Son dakika! Coronavirüsü hafife alan Devlet Başkanı'na büyük şok! Alkol ve sauna ile virüsü ülkeden kovacaktı...
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