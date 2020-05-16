ABD’yi bekleyen en karanlık kış

Koronavirüs salgınında en fazla ölüm ve en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de önümüzdeki günler için korkutan bir uyarı daha geldi. Temsilciler Meclisi'nde ABD yönetiminin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki durumuna yönelik oturum düzenlendi. Nisan ayına kadar eski ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumunun (BARDA) direktörlüğünü yapan Dr. Rick Bright, soruları cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimini sert şekilde eleştirdiği için görevden alındığını ileri süren aşı uzmanı Dr. Bright, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sonbahara kadar etkili bir ulusal plan ortaya konulmazsa ABD modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak" uyarısında bulundu.Bright, Trump'ın salgına karşı mücadelede yetersiz kaldığını vurgulayarak, ABD'li şirketlerden ocak ayının başlarında maske ve eldiven gibi tıbbi ekipman stoklarının hızla tükendiği yönünde uyarılar aldıklarını aktardı. Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu "N95" tipi maskelerin tedarikine dair yaşanan sıkıntıyı üstlerine defalarca bildirdiğini kaydeden Bright, ancak uyarılarının "çok meşgul oldukları veya ekipmanların temininden kimin sorumlu olduğunun bilinmediği" gibi söylemlerle dikkate alınmadığını ifade etti. Bright, ölüm oranın yüksek olmasında tıbbi cihaz yetersizliğinin rolü olduğuna da işaret etti.ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Denetim Ofisi (HHS), Bright'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Halkın vergileri üzerinden yıllık 285 bin dolar maaş alıp işe gelmeyen Dr. Bright, Kovid-19 mücadelesini siyasi bir olaya çevirmek için taraflı avukatlarla çalışıyor. Söylemleri yanlış bilgilendirmeyle dolu" denildi. ABD'de son verilere göre 1 milyon 476 bin 425 kişide Kovid-19 tespit edildi ve virüs nedeniyle 88 bin 86 kişi yaşamını yitirdi.