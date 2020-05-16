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Dünyada gıda tedariki alarm veriyor

Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
Dünyada gıda tedariki alarm veriyor
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre koronavirüs salgını küresel gıda tedariğine darbe vurdu . Haberde, korumacı kısıtlamalar, nakliyedeki zorluklar ve işleme sürecindeki aksaklıklar, küresel gıda tedariğini ölumsuz etkiledği ve dünyanın en yoksul bölgelerinde gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. WSJ'ye konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kıdemli ekonomistlerinden Abdülrıza Abbasian, "Çok gıda varken de gıda krizi yaşayabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz durum bu" ifadelerini kullandı.
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Dünyada gıda tedariki alarm veriyor
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