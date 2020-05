Önce İspanyol gribini sonra koronayı yendi

Çin'de patlak veren ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını can almaya devam ederken, 108 yaşındaki bir kadın virüsü atlatmayı başardı. ABD'nin New Jersey eyaletinde 108 yaşındaki Sylvia Goldsholl isimli büyükanne, semptomlar üzerine martta koronavirüs testi yaptırdı. The Allendale Community for Senior Living yaşam merkezinde kalan Goldsholl'un testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan yaşlı kadın, 2 haftalık bir sürecin ardından koronavirüsten kurtuldu.Şu ana kadar koronavirüse yakalanan ve virüsü yenmeyi başaran en yaşlı kişi olduğu düşünülen Goldsholl, dünyada 50 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan 1918'deki İspanyol gribinden de sağ olarak kurtulmuştu. Yaşlı kadının kaldığı Allendale Senior Living Topluluğu, Facebook sayfasından yaşlı kadının hikâyesine yer vererek onu "azim modeli" olarak tanımladı.