Koronavirüste dönüm noktası

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ancak kısa süre içinde tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen Kovid-19 krizinde olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. Kovid- 19'da yaşanan umut verici gelişmeler nedeniyle daha şimdiden "dönüm noktasına gelindi" yorumları yapılmaya başlandı. İlk kritik haber ABD'li bir biyoeczacılık firmasından geldi. insan vücudunu Kovid-19 virüsünden koruyan ve virüsü 4 gün içinde vücuttan atan bir antikor keşfettiklerini iddia eden California merkezli "Sorrento Therapeutics" adlı firma, virüse karşı buldukları antikoru açıkladı. Firma, keşfettikleri STI- 1499 adlı antikorun virüsün yüzde yüz engellediğini savunurken, antikor tedavisinin aşı piyasaya çıkmadan aylar önce hazır olabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da yıl sonuna kadar bir aşı bulacaklarını düşündüklerini belirterek, bu aşıların ülke içine en hızlı şekilde ulaştırılması için "ışık hızından daha hızlı" anlamına gelen "Warp Speed" isimli bir proje başlattıklarını duyurmuştu.



ÇİN: TESTLER BAŞARILI

Aşıya dair iyi haberler Çin'den de geliyor. Ülkede şu an 5 ayarı aşı klinik test aşamasında bulunuyor. Çin Ulusal Sağlık Komitesi, aşıların 2 bin 575 gönüllü üzerinde test edildiğini ve bu kişilerin bazılarında antikor oluştuğunu duyurdu. İkinci faz çalışmalar temmuzda bitecek. Aşının acil durumlarda kullanılmasının eylülde hazır olacağını duyuran Çinli firmalar, ilk etapta 100 milyon doz aşı üretileceğini açıkladı.



SINIRLAR AÇILIYOR

AŞI ve ilaç gelişmelerinin yanı sıra Avrupa'da yaşananlar da umutları artırdı. Kovid salgınından en kötü etkilenen ülkelerin bulunduğu Avrupa'da sınırlar tek tek açılıyor. İtalya'da 3 Haziran'dan itibaren seyahat yasağı kalkıyor. Pazartesi gününden itibaren de restoran, kafe ve mağazalar kurallara uygun olarak yeniden açılabilecek. Almanya, İsviçre ve Fransa ise sınırlarındaki yasakları hafifletti. Önceki gün de Letonya, Litvanya ve Estonya sınırlarını karşılıklı olarak açmıştı

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