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'den 'e gayrimeşru ilhak uyarısı

(), 'i işgal ettiği topraklarını ilhak etme yönünde tek taraflı kararlardan kaçınması konusunda "güçlü biçimde" uyardı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.5.2020 23:26 Son Güncelleme: 18.5.2020 23:38 ABONE OL
AB'den İsrail'e gayrimeşru ilhak uyarısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etme yönünde tek taraflı kararlardan kaçınması konusunda "güçlü biçimde" uyardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin ve İsrail tarafından kabul edilmedikçe, 1967 sınırlarında bir değişikliği tanımayacaklarını bildirdi.

"Başkenti Kudüs olan iki devletli çözümün bölgede sürdürülebilir barışın ve istikrarın tek yolu olduğuna" dikkati çeken Borrell, İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etme yönünde tek taraflı kararlardan kaçınması yönünde "güçlü biçimde" uyardı.

Öte yandan, Borrell, İsrail'i yeni kurulan hükümet dolayısıyla kutladı.

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AB'den İsrail'e gayrimeşru ilhak uyarısı
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