ABD Sağlık Bakanı halkı suçladı

'ın selefinin getirdiğigenel sağlık sigortasınıkaldırması ve baştan beri koronavirüsüciddiye almamasısonrası pandemideaçık ara en çok vaka veölüm görülen ülke konumunda.ABD'deki kurbanların büyükçoğunluğunun siyahlarla diğerazınlıklardan oluşması da sisteminırkçılığını yeniden tartışmaya açtı.Ancak Trump'ın'ın bu manzarayı başka şekilde yorumlamasıtepki çekti. Azar, "En çok kurban veren ülke olunmasınınAmerikalı azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksızolmalarından kaynaklandığını" savundu.