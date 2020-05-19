ABD Sağlık Bakanı halkı suçladı

ABD
, Başkan Donald Trump
'ın selefinin getirdiği
genel sağlık sigortasını
kaldırması ve baştan beri koronavirüsü
ciddiye almaması
sonrası pandemide
açık ara en çok vaka ve
ölüm görülen ülke konumunda.
ABD'deki kurbanların büyük
çoğunluğunun siyahlarla diğer
azınlıklardan oluşması da sistemin
ırkçılığını yeniden tartışmaya açtı.
Ancak Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar
'ın bu manzarayı başka şekilde yorumlaması
tepki çekti. Azar, "En çok kurban veren ülke olunmasının
Amerikalı azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız
olmalarından kaynaklandığını" savundu.