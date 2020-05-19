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Sağlık Bakanı halkı suçladı

Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
ABD Sağlık Bakanı halkı suçladı
ABD, Başkan Donald Trump'ın selefinin getirdiği genel sağlık sigortasını kaldırması ve baştan beri koronavirüsü ciddiye almaması sonrası pandemide açık ara en çok vaka ve ölüm görülen ülke konumunda. ABD'deki kurbanların büyük çoğunluğunun siyahlarla diğer azınlıklardan oluşması da sistemin ırkçılığını yeniden tartışmaya açtı. Ancak Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın bu manzarayı başka şekilde yorumlaması tepki çekti. Azar, "En çok kurban veren ülke olunmasının Amerikalı azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmalarından kaynaklandığını" savundu.
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ABD Sağlık Bakanı halkı suçladı
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