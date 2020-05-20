ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte bin 530 kişi...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 974 artarak 1 milyon 572 bin 114'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1530 artarak 93 bin 594'e çıktı.

ABD'yi 308 bin 705 vakayla Rusya, 278 bin 803 vakayla İspanya ve 271 bin 885 vakayla Brezilya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 362 bin 630 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 648 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 151 binden fazla vakayla New Jersey ve 98 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 647 bini, iyileşen hasta sayısı da 361 bini geçti.

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