Basra Körfezi'nde tehlikeli hareketlilik!

ABD donanması dün yayınladığı bildiride güvenliği artırma, belirsizliği en aza indirme ve yanlış hesaplamaları azaltma gerekçesiyle yayınladığı uyarıda, İran donanmasının Amerikan savaş gemilerine 100 metreden az yaklaşırsa vurulacağını belirtti. İran, donanmasının Basra Körfezi'ndeki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

"100 METRE YAKLAŞMAYIN UYARISI"

ABD donanması, İran'a yönelik dün yayınladığı bildiride güvenliği artırma, belirsizliği en aza indirme ve yanlış hesaplamaları azaltma gerekçesiyle, İran gemilerinin ABD savaş gemilerine en az 100 metre uzaklıkta olmalarını söyleyen bir uyarı yayınladı. Söz konusu uyarının ardından İranlı yetkililer, donanmanın Basra Körfezi'ndeki görevlerinin ve faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

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