İsveç’ten insanlık suçu: Yaşlılar kasten ölüme terk edildi

Kovid-19'a karşı izlediği mücadele yönetimi ile uzun süre tartışma konusu olan İsveç, bu kez de yaşlıların trajik ölümleri ile gündemde. 10 milyon nüfuslu İsveç, pandeminin başından bu yana diğer ülkelerin uyguladığı birçok yasağı hayata geçirmemesi ile dikkat çekti. Barların ve kafelerin açık kaldığı ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 3 bin 698 kişi yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamı 70 yaşın üzerindekiler oldu. Hatta yaşlıların doktor gözetimi olmadan yataklarından yalnız başlarına öldükleri ortaya çıktı. Bu da İsveç'te tartışmalara yol açtı.İsveç'te Kovid nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin yarısından fazlasının huzurevlerinde kalan yaşlıların olduğu belirtiliyor. BBC'ye konuşan Lili Sedghi babası Reza'nın başkent Stockholm'deki huzurevinde koronavirüsten öldüğü gün hiçbir doktora gösterilmediğini söyledi. Babasının yatağında tek başına ölüme terk edildiğini aktaran Sedghi "Bu adil değil. Kimse ambulans bile çağırmamış" dedi. Başbakan Stefan Löfven de geçen hafta "Toplumumuzun en savunmasız iiinsanları olan yaşlılarımızı korumayı beceremedik" itirafında bulundu.Başkentteki huzurevlerinde görev yapan Latifa Löfvenberg isimli bir hemşire ise "65 yaşındakileri bile yani daha yaşayacak birçok yılı olmasına rağmen, hastaneye kimseyi göndermememizi söylediler. Yataklarında boğularak öldüler. O anlara şahit olmak, onları izlemek gerçekten çok zordu" dedi. İsmini vermeden konuşan bir sağlık yardım hattı çalışanı da "Kovid-19 ile bağlantılı olarak huzurevlerinden tek bir telefon araması bile almadım" dedi. Yaşlıların hastanelere sevk edilmediğini sööyleyen Mikael Fjallid ismli yoğun bakım görevlisi ise hastaneye getirilmeleri halinde çok sayıda hayat kurtarılmış olacaktı" dedi.Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları aralıksız sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurusu yapılan 110 aşı var. Çin test aşamasına gelen aşıların yarısının kendi ülkelerinde olduğunu açıkladı. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna ise, mRNA- 1273 aşısı klinik testlerde başarı sağladığını açıkladı. Aşının "genel olarak güvenli ve iyi tolore edildiği" belirtildi. İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nde üzerinde çalışılan ChAdOx1 nCoV-19 aşısının ise maymunları Covid- 19'a karşı korumasa da zatürre olmalarını engellediği belirtildi.