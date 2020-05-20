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'ta Kovid-19 nedeniyle kapanan ibadethaneler açılacak

Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen dini ibadetlerin en fazla 10 kişinin katılımıyla tekrar başlayabileceğini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.5.2020 21:09 ABONE OL
New York'ta Kovid-19 nedeniyle kapanan ibadethaneler açılacak

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması koşuluyla ibadetlere 10 kişiyle yeniden başlanabileceğini belirtti.

New York'ta son 24 saatte 112 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Cuomo, salgının yüzde 27 ile en fazla düşük gelirli aileleri etkilediğini, genel ortalamanın ise yüzde 19 olduğunu ifade etti.

New York Sağlık Departmanının açıkladığı veriler ise salgında, en fazla siyahilerin ve Latin Amerika kökenlilerin yaşamlarını yitirdiğini göstermişti.

ABD'de salgının merkezi New York'ta, şimdiye kadar 362 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 28 bin 648 kişi hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 576 bini geçti, 93 bin 858 kişi öldü.

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New York'ta Kovid-19 nedeniyle kapanan ibadethaneler açılacak
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