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'de bayraklar 3 gün için yarıya indirilecek

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.5.2020 03:58 ABONE OL
ABD'de bayraklar 3 gün için yarıya indirilecek

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için önümüzdeki üç gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ayrıca ABD ordusunda görev almış kişiler anısına da pazartesi günü bayrakların yarıda olacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de bugüne kadar 1 milyon 600 bin vakaya rastlanırken, 96 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

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ABD'de bayraklar 3 gün için yarıya indirilecek
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