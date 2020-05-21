Son dakika! ABD'de ortalık karıştı! Başkan Trump'a 'Şişko' dedi! Trump'tan çok sert yanıt geldi!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasında büyük gerginlik yaşanıyor. Trump'ın, pazartesi günü Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu öne sürerek ilaç açıklaması yapmasına ses yükselten Pelosi, CNN canlı yayınında polemiğin fitilini ateşledi.

TRUMP'A: ŞİŞKO

Trump'ın ilaç önermesinin yanlış olduğunu ifade eden Pelosi, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN SERT YANIT: HASTA BİR KADIN

ABD Başkanı Donald Trump'a, Demokrat Nancy Pelosi'nin kendisine yönelik ifadeleri soruldu. Trump, polemiğin ateşini daha da yükseltecek ifadeler kullandı. Pelosi'ye seslenen Trump, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor." dedi.

PELOSİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Pelosi bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum." ifadesini kullandı.

PELOSİ KİMDİR?

ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi California vekillerinden.

Temsilciler Meclisi Başkanlığına, Demokratların aday gösterdiği Pelosi, 435 üyeli Mecliste yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak seçildi.

Meclisin 56'ıncı, Temsilciler Meclisinin ise ilk kadın başkanı oldu.

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