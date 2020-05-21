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Türk ’ları böyle vurdu

Giriş Tarihi: 21.5.2020 ABONE OL
Türk SİHA’ları böyle vurdu
Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, operasyonlar kapsamında Türk SİHA'ları ile vurulan Rus Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı. Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki mevzilerine 5 hava harekatı düzenledi.
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Türk SİHA’ları böyle vurdu
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