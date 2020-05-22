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Son dakika: 'da uçak düştü! Ünlü model Zara Abid de uçakta ölenler arasında!

Gelen son dakika haberine göre, Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu bildirildi. Uçağın düştüğü bölgenin yerleşim yeri olduğu çok sayıda ölü olabileceği tahmin ediliyor. Gelen son dakika gelişmesine göre uçak kazasında ölenlerin arasında Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 16:54 Son Güncelleme: 22.5.2020 16:55 ABONE OL
Son dakika: Pakistan'da uçak düştü! Ünlü model Zara Abid de uçakta ölenler arasında!

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan A320 Airbus model yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inerken, teknik arıza sebebiyle yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

99 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT VARDI

Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, evlerin üstüne düşen uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirtti. Yolcuların hepsinin öldüğü tahmin ediliyor.

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HASTANELERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pakistan Karaçi kentine düşen uçakta 107 yolcu bulunurken düştüğü noktada sokakların dar ve nüfusun yoğun olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiği ve kaza dışındaki vakalarda vatandaşların hastaneleri işgal etmemeleri istendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri gönderildi.

Pakistan'da düşen uçakta ünlü model Zara Abid'in de yer aldığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

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TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Pakistan'da düşen uçakta Türk yolcu olup olmadığı hakkında Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisinden açıklama gedi. Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi yaptığı son dakika açıklamasında, "Vatandaşımızın olduğu bir isme rastlamadık" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "kardeş Pakistan'da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistan vatandaşlarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Pakistan'da uçak düştü! Ünlü model Zara Abid de uçakta ölenler arasında!
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