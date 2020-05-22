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Trump'tan eyalet valilerine "ibadethanelerin açılmasına izin verin" çağrısı

Başkanı , eyalet valilerinden yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan camiler de dahil olmak üzere ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.5.2020 21:38 ABONE OL
Trump'tan eyalet valilerine ibadethanelerin açılmasına izin verin çağrısı

Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi.

Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

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Trump'tan eyalet valilerine "ibadethanelerin açılmasına izin verin" çağrısı
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