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’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

'nın (PIA) uçağı yerleşim yerine düşmüştü. Uçaktan yalnızca 2 kişi sağ kurtulmuştu. Edinilen son dakika bilgiye göre uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Sözcüsü Abdullah Hafeez Khan, kara kutunun, yetkililere teslim edildiğini aktararak, " dün geç saatlerde bulundu. Soruşturmayı yürüten yetkililere teslim ettik" ifadelerini kullandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.5.2020 14:47 Son Güncelleme: 23.5.2020 15:04 ABONE OL
Pakistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) Pakistan'ın Karaçi kentinde düşen yolcu uçağının kara kutusuna ulaşıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Sözcüsü Abdullah Hafeez Khan, Karaçi'de düşen yolcu uçağının kara kutusuna ulaşıldığını açıkladı. Khan, uçuş verilerinin saklandığı kara kutunun, yetkililere teslim edildiğini aktararak, "Kara kutu dün geç saatlerde bulundu. Soruşturmayı yürüten yetkililere teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşmüştü. Düşen uçağın pilot ve kule arasındaki görüşmesinde pilotun "Mayday" (İmdat) çağrısında bulunduğu açıklanmıştı.

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Pakistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu
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