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Polise tüküren adama hapis cezası

’ta corona virüs hastasıyım diyerek polise tüküren bir şahıs hapis cezası aldı

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.5.2020 00:19 Son Güncelleme: 24.5.2020 00:19 ABONE OL
Polise tüküren adama hapis cezası
Birleşik Krallık'ta bulunan Galler'in başkenti Cardiff'te 53 yaşındaki Darrell Glen Humphries isimli şahıs, corona virüs hastası olduğunu iddia ederek polise tükürdü. Olayın ardından yakalanan Humphries, hakim karşısına çıkartıldı. Humphries, mahkemede suçunu itiraf etti ve 26 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan polis yaptığı açıklamada, bu tarz saldırıların son zamanlarda artış gösterdiğini dile getirdi. Polis, 58 kişinin korona virüs hastası olduğunu iddia ederek, polisi ısırdığını, tükürdüğünü veya öksürdüğünü açıkladı.

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Polise tüküren adama hapis cezası
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