Son dakika: Koronavirüs sürecinde ortaya çıktı! Çin liderinin DSÖ'deki rolü...

Corona virüsü dünya çapında etkili olamaya devam ederken, Çin ve DSÖ arasında dikkat çeken bir bağlantı dünya gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs salgınına ilişkin Pekin yönetimi ile beraber hareket ettiği iddia edilen Dünya Sağlık Örgütü hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Jinping'in eşi Peng Liyuan, DSÖ'de 2011'den bu yana iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. DSÖ'nün internet sitesinde yer alan iyi niyet elçileri listesinde Liyuan için "Dünyanın en ünlü sesi ve şefkatli kalbi. Saygılı bir hayran kitlesine sahip büyük ve parlak bir yıldız" tanımı yapılırken; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi olduğu detayı Liyuan hakkındaki bilgiler arasında yer almadı. Liyuan, Çin ile yakın bağları olan tek iyi niyet elçisi değil. Çin Merkez Televizyonu (CCTV) gazetecisi olan James Chau da DSÖ için sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sağlık konusunda iyi niyet elçisi konumunda görev yapıyor.

TRUMP, DSÖ'YÜ 'KUKLA' OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs'ta DSÖ'ye yazdığı 4 sayfalık mektupta, "DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan'da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir. 31 Aralık'ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı" ifadelerini kullanmıştı. Trump, DSÖ'yü 'Çin'in kuklası' olmakla suçlamıştı.

PENG LIYUAN KİMDİR?

Çinli halk şarkıcısı ve sahne sanatçısı olan Peng Liyuan, Çin Devlet Başkanı Şi Cingping'in eşidir. Peng, Çin medyasında "Çin First Lady" olarak adlandırılıyor. 2012'den 2017'ye kadar Peng, Halk Kurtuluş Ordusu Sanat Akademisi'nin Başkanı olarak görev yaptı. Öte yandan Peng, Çin Yeni Yılı'nda düzenlenen Yeni Yıl Galası'na düzenli olarak katılmasıyla soprano şarkıcısı olarak popülerlik kazandı. Peng, ülke çapında şarkı söyleyen yarışmalarda birçok onursal ödül kazandı.