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, 'ın yeni elebaşı el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (), 'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 22:57 Son Güncelleme: 25.5.2020 22:57 ABONE OL
BMGK, DEAŞ'ın yeni elebaşı el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı

BMGK DEAŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi, Irak vatandaşı olduğu belirtilen el-Mevla'yı, Konseyin 2368 sayılı kararı uyarınca ''DEAŞ ve el-Kaide adına faaliyetler planlamak ve bu örgütlere finansman sağlamaktan'' yaptırım listesine aldı.

Komite, DEAŞ'ın öldürülen eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen el-Mevla'nın ''örgüt içinde Yezidilerin kaçırılması, katledilmesi ve insan ticaretinde de rol aldığı'' bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD, BMGK'nin DEAŞ'lı terörist el-Mevla'yı yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı. Bu, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlamak için uluslararası toplum tarafından atılan önemli bir adım.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce el-Mevla'yı terör listesine eklediğini duyurmuştu.

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BMGK, DEAŞ'ın yeni elebaşı el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı
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