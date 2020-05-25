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'da toplam can kaybı sayısı azaldı!

’da , coronaya bağlı can kayıplarını bin 918 kişi azaltarak, 26 bin 834 olarak güncelledi

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 23:31 Son Güncelleme: 25.5.2020 23:40 ABONE OL
İspanya'da toplam can kaybı sayısı azaldı!
Corona virüs salgını ile Avrupa'da bilanço artmaya devam ederken, İspanya'dan corona verilerine güncelleme yapıldı. İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı güncelleme ile ülke genelinde yaşanan coronaya bağlı can kayıplarını bin 918 kişi azaltarak, 28 bin 752'de 26 bin 834'e düşürdü. Bakanlık, bölgesel olarak yapılan güncellemeleri de açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Katalonya'da corona nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını bin 126 kişi azaltarak, 5 bin 575'e düşürdü. Bakanlık, başkent Madrid'de ise can kayıplarını 291 kişi düşürerek, 8 bin 686 olarak güncelledi. Sağlık Bakanlığı, 17 özerk yönetim bölgesinden sadece Rioja, Extremadura, Ceuta ve Melilla bölgelerinde ki verilerde düzeltme yapmadı.

İspanya'da bugün son 24 saatte ilişkin can kaybı verisi paylaşılmazken, son 1 haftada 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 132 kişi artarak, 235 bin 400'e ulaştı.
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İspanya'da toplam can kaybı sayısı azaldı!
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