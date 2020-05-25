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Son dakika haberi! 'da şoke eden olay! Uçakta corona virüs kavgası...

'da şoke eden bir olay yaşandı. Edinilen son dakika habere göre Rusya'da uçaktan inerken acele eden bir adam diğer yolculara çarpınca 2 kişi birbirine girdi. Yolculardan birisi acele eden yolcuya dikkat etmesini söyleyince ortalık karıştı. Acele eden kişiyle kavga eden kişi, “Bana dokundu” diyerek, diğerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığını savundu. Yolcuların ikisi de polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:37 Son Güncelleme: 25.5.2020 17:44 ABONE OL
Son dakika haberi! Rusya'da şoke eden olay! Uçakta corona virüs kavgası...

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta 'sosyal mesafe' kavgası çıktı. Yolculardan birinin uçak iniş yaptığı sırada inmek için acele etmesi ve diğer yolculara çarpması sonucu 2 kişi birbirine girdi. O anlar saniye saniye yolcuların kamerasına yansıdı.

Uçaktaki tekme tokat corona virüsü kavgası kamerada | Video

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta 'sosyal mesafe' kavgası çıktı. Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Soçi'den kalkış yapan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı. Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara da çarparak ilerledi.

"BANA DOKUNDU, SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI"

Diğer yolculardan biri, acele eden kişiye dikkat emesini söyleyince ortalık karıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin yumruklaşarak kavga ettikleri görüldü. Acele eden kişiyle kavga eden kişi, "Bana dokundu" diyerek, diğerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığını savundu. Yolcuların ikisi de polis tarafından gözaltına alındı.

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Son dakika haberi! Rusya'da şoke eden olay! Uçakta corona virüs kavgası...
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