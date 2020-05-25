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: Korkutan normalleşme! 'dan akılalmaz görüntüler...

Coronavirüsü etkisini yaz aylarının gelmesi ile biraz daha azaltsa da dünya genelindeki yayılışını sürdürüyor. Virüsün kontrol altına alındığı ülkeker hızla normalleşirken, DSÖ başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ikinci dalga uyarısında bulunuyor. Normalleşen ülkeler arasında da yer alıyor. Ülkeden gelen son görüntüler ise oldukça endişe verici...

Giriş Tarihi: 25.5.2020 10:35 Son Güncelleme: 25.5.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika: Korkutan normalleşme! Vietnam'dan akılalmaz görüntüler...

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının yayılma hızını yavaşlatan ülkelerde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Virüs kapsamında alınan önlemleri gevşetmeye başlayan ülkelerden Vietnam'da, hayat neredeyse eski haline dönmüş dedirtecek görüntüler kaydedildi.

Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda başkent Hanoi'de sabah saatlerindeki trafik görülüyor. İşe gitmek için yola dökülenlerin zirve yaptığı görüntülerde, binlerce insanın iç içe olması dikkat çekiyor.

Yaklaşık 95 milyon nüfusa sahip Vietnam'da ilk corona virüsü vakası ocak ayında görülmüştü. O günden bu yana yalnızca 325 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, corona virüsü nedeniyle can kaybı ise yaşanmadı.

Son 39 günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edilirken, ülke genelinde 264 hastanın iyileştiği, 61 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

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Son dakika: Korkutan normalleşme! Vietnam'dan akılalmaz görüntüler...
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