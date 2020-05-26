Avrupa'da ölü sayısı artıyor! İspanya ve İtalya'da son durum açıklandı...

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 358'lik düşüşle 52 bin 942'ye geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 230 bin 555'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 397 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 677'lik artışla 144 bin 658'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi. Bugünle birlikte üst üste üçüncü günde, günlük ölü sayısı 100'ün altında kaldı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 541 olan sayı, bugün 521'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 539 bin 927 test yapıldı.

Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 oldu.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilerde yeni bir düzenleme yaparak, hayatlarını kaybedenlerin sayısını 27 bin 117 olarak verdi.

Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında üçüncü kez değişiklik yaptı.

Ülkede iki gün önce 28 bin 752 olarak açıklanan Kovid-19'dan ölenlerin sayısını dün 26 bin 834'e indiren Sağlık Bakanlığı, bugün ise "son 7 günde 35 kişi öldü" bilgisini vermesine karşı toplam sayının 27 bin 117'ye çıktığını açıkladı.

Son dönemlerde virüsle bağlantılı verilerde sıkça sorunlar yaşanan İspanya'da, 4 gün önce de günlük ölü sayısı 56 olarak açıklamasına rağmen toplam rakam 27 bin 940'dan 28 bin 628'e çıkarılmıştı.

Sorunun kökeninde, şüpheli ölüm vakalarının doğrulatılması ve özerk yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki veri anlaşmazlığı bulunuyor.

Bakanlık, son 24 saate göre günlük ölü sayılarını iki gündür vermiyor.

Diğer yandan İspanya'da son 24 saatte PCR testlerine göre, 194 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirilse de dün 235 bin 400 olarak verilen toplam vaka sayısının 236 bin 259'a çıktığı duyuruldu.

"GÜNLÜK YENİ VAKA SAYISI 5 VEYA ALTINDA"

Ülkede, başkent Madrid ve Katalonya, virüsün en fazla görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Açıklanan son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Ülke genelinde salgınla ilgili durumu düzelen bölgelerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ülkedeki 19 özerk yönetim veya kentin (Ceuta ve Melilla) 10'unda günlük yeni vaka sayısının 5 veya altında olduğu görüldü." dedi.

İLK AŞAMADA HİÇBİR YERLEŞİM YERİ KALMADI

Olağanüstü halin (OHAL) 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Haziran sonunda tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci kapsamında ise hafta başından itibaren ilk aşamada hiçbir yerleşim yeri kalmazken, nüfusun yüzde 53'ü ikinci, geri kalanı da üçüncü aşamada bulunuyor.

Hükümet, Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenler için bugünden itibaren 10 günlük "ulusal yas" ilan etti.