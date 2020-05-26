Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından bu kez de ağustos böceği endişesi

Son dakika haberi: 'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından bu kez de endişesi

Corona virüs vaka sayısı hızla 2 milyona yaklaşan 'd kabus bitmiyor. Edinilen son dakika habere göre; daha önce katil eşek arıları tehdidi ile karşı karşıya kalan ABD'yi milyonlarca endişesi sardı. Ülkein bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından toprak altından çıkmaya hazırlanan ağustos böcekleri nedeniyle insanlar benzersiz bir olaya şahit olabilir.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 12:36 Son Güncelleme: 26.5.2020 12:39 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından bu kez de ağustos böceği endişesi

Sahip olduğu 1 milyon 700 bini aşkın vakası ve 100 bine yakın virüs kaynaklı ölümle yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan 'deyi dev eşek arılarının ardından milyonlarca tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından ağustos böceklerinin toprak altından çıkmaya başladığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre ABD'de dönüm başına 1,5 milyon kadar ağustosböceği ortaya çıkabilir ve Güneybatı Virginia'da yaşayan insanlar, Kuzey Carolina ve Batı Virginia'nın bazı bölümleri bu benzersiz olaya şahit olabilir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından bu kez de ağustos böceği endişesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA