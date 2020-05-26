Son dakika haberi: ABD'de kabus bitmiyor! Corona virüs ve eşek arılarının ardından bu kez de ağustos böceği endişesi

Sahip olduğu 1 milyon 700 bini aşkın Covid-19 vakası ve 100 bine yakın virüs kaynaklı ölümle yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD'deyi dev eşek arılarının ardından milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından ağustos böceklerinin toprak altından çıkmaya başladığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre ABD'de dönüm başına 1,5 milyon kadar ağustosböceği ortaya çıkabilir ve Güneybatı Virginia'da yaşayan insanlar, Kuzey Carolina ve Batı Virginia'nın bazı bölümleri bu benzersiz olaya şahit olabilir.