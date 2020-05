SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle ertelendi

SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi ertelendi.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, roketin fırlatılmasına dakikalar kala hava koşullarının yeterince elverişli olmadığı bildirildi.

Today's #LaunchAmerica attempt was an instantaneous launch window. Due to orbital mechanics, we need to make sure that at the time we launch, we are able to reach the @Space_Station on time and accurately. Because of this, we could not wait for clear weather today. pic.twitter.com/t5uykgL2Fp