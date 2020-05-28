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Son dakika haberi: ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan tepki! "Uluslararası hukuka aykırı"

ABD Senatosu tarafında Aralık 2019 tarihinde kabul edilen yasaya Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin'den gelen son dakika habere göre, Rusya, ABD'nin Kuzey Akım-2 ve projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına tepki gösterdi. Kremlin, Kuzey Akım 2 planlarında bir değişim olmadığını, projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.5.2020 13:13 Son Güncelleme: 28.5.2020 13:31 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan tepki! Uluslararası hukuka aykırı

ABD Senatosu tarafından Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na göre; Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerine katılan şirketler için ekonomik ve finansal yaptırımlar uygulanmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Kuzey Akım 2 planlarında bir değişim olmadığını, projeye karşı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiğini belirtti.

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Son dakika haberi: ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan tepki! "Uluslararası hukuka aykırı"
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