Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki! "Yunan Devleti önce kendi “barbarlığından” kurtulmalıdır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye "barbar" demesi utanç vericidir" dedi.

"YUNANİSTAN LİDERLİĞİNİ AKIL VE İZANA DAVET EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih eden, gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanıltan ve "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiği uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer aldığını vurgulayan Aksoy, "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye "barbar" demesi utanç vericidir.

YUNAN DEVLETİ ÖNCE KENDİ "BARBARLIĞINDAN" KURTULMALIDIR

Yunan Devleti önce kendi "barbarlığından" kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir.

Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.

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