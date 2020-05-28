Trump’tan sosyal medya şirketlerine kapatma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketleri için yeni düzenlemeler getirilebileceğini ya da tamamen kapatılabileceklerini söyledi. Önceki gün Twitter ilk kez, Trump'ın yaptığı bir paylaşımı 'yanıltıcı içerik' olarak tanımlamış, bunun üzerine Trump, Twitter'ı 'ifade özgürlüğünü boğmakla' suçlamıştı. ABD Başkanı yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız" ifadelerini kullandı.