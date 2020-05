ABD'de olaylar durmuyor! Bu kez de siyahi muhabir gözaltına alındı!

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde şoke eden olaylar yaşanıyor.

Bir polis merkezinin ateşe verilmesinin ardından bölgeden canlı yayın yapan siyasi CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi yayın sırasında gözaltına alındı.

