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'de olaylar durmuyor! Bu kez de siyahi muhabir gözaltına alındı!

'de 'un öldürülmesinin ardından ülke karıştı. Siyahi atandaşın öldürülnesi edilirken olayları canlı yayınla akataran siyahi  ve ekibi yayın esnasında kelepçelenerek gözaltına alındı. Siyahi olmayan muhabirlere dokunulmaması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 14:24 Son Güncelleme: 29.5.2020 14:31 ABONE OL
ABD'de olaylar durmuyor! Bu kez de siyahi muhabir gözaltına alındı!

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde şoke eden olaylar yaşanıyor.

Bir polis merkezinin ateşe verilmesinin ardından bölgeden canlı yayın yapan siyasi CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi yayın sırasında gözaltına alındı.

CNN'DEN AÇIKLAMA

CNN'den yapılan açıklamada canlı yayında yaşanan olaylar şu sözlerle aktarıldı:

CNN gazetecisi Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoların gerçekleştiği yerde canlı bir şekilde memurlara açık bir şekilde tanımlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere Jimenez ekibi de kelepçelendi.

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ABD'de olaylar durmuyor! Bu kez de siyahi muhabir gözaltına alındı!
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