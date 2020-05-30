BBC’deki uzmanlardan Türkiye’ye korona övgüsü

Her ülkede salgın ile mücadelede normalleşme adımları atılan bir dönemde BBC televizyonunda "Türkiye, Kovid-19'u nasıl kontrol altına aldı" adlı haber analizde görüşlerine yer verilen uzmanlar, ülkemizin korona ile mücadelesini dünyaya örnek olarak gösterdi. İngiliz yayın kuruluş BBC'deki "geniş bir analizde görüşlerine yer verilen Kent Üniversitesi'nden Virolog Doktor Jeremy Rossman,dedi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Irshad Shaikh iseÖte yandan dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 6 milyona, ölenlerin sayısı 370 bine yaklaşırken iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 610 bini geçti.Güney Kore'de bir süredir virüs kümeleri artış göstermeye başladı. Son 24 saat içinde 79 yeni vaka daha saptandı. Bunun üzerine çoğunluğu başkent Seul'de olmak üzere 200 okul yeniden online eğitime döndü.