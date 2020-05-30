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Son dakika haberi: 'den 'a yanıtı! "Tarihsel komplekslerden arının!"

yasofya’da her Kur’an-ı Kerim okunmasından rahatsız olan 'a 'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında; "Avrupa’da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, Yunanistan’ın ’da Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir" ifadelerini kullandı. Aksoy yaptığı son dakika açıklamasında, Yunanistan'ı tarihsl komplekslerinden arınmaya davet etti.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 12:36 Son Güncelleme: 30.5.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı! Tarihsel komplekslerden arının!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Ayasofya'da her Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam etmektedir.

Avrupa'da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir.

Kovid-19 salgınını bahane ederek Batı Trakya'da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabaları hala hafızalarda tazedir.

Türkiye, Ayasofya'nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine, ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye'nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları'na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün nesillerine ulaşmıştır.

Ayasofya, Türkiye'nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir.

Yunanistan'ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz.

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Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı! "Tarihsel komplekslerden arının!"
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