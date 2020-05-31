Siyahi öfke ABD’nin dört bir yanını sardı

Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de gündem salı gününden beri siyahi isyan oldu. Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in siyahi George Floyd'u dizleri ile boğarak öldürmesinin ardından başlayan isyan durdurulamıyor. Alınan tüm sert önlemler ve halkın Kovid endişesi ile sokağa çıkmayacağı beklentilerine rağmen gösteriler ülkenin dört bir yanına yayıldı. Gösterilerin haftasonu olması itibariyle daha da artması bekleniyor. Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 20.00 ile 06.00 arasında iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak göstericiler eylemlerine devam etti. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezini saran göstericiler binaya girmeye çalıştı. Yine polis araçları ateşe verildi.George Floyd isyanı Washington DC'ye de sıçradı. Protestocular Beyaz Saray binasının önündeki Lafayette Park'ın hemen dışında toplandılar. Bunun üzerine Beyaz Saray giriş çıkışlara kapatıldı. Göstericilerden bazıları, gizli servis elemanlarıyla itiş kakış yaşarken, çevredeki bazı binaların duvarlarına da sprey boyalarla sloganlar yazdılar. Floyd'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı" dedi. Minneapolis'in belediye başkanını da eleştiren Trump, "Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli" diye konuştu. Bu arada Atlanta'daki CNN merkez binası önünde toplanan yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya gelirken, bazıları camları kırdı. Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden bazıları binaya girmeye çalışırken gözaltına alındı. Polis araçları ateşe verildi. Atlanta'da OHAL ilan edildi. New York'un Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi Floyd'un ölümünü protesto etti. Polisle çatışan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Kentucky eyaletinin Lousville kentinde de yüzlerce eylemci önceki gün de gösteri yaptıkları yerde bir araya gelerek polisi protesto ettiYerel haber kanalları Detroit şehrindeki gösteriler sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 19 yaşındaki protestocunun kalabalığın üzerine aracını süren ve ateş açan bir kişi tarafından vurulduğu öne sürüldü. Houston ve Las Vegas'ta da gösteriler düzenlendi. Bu iki şehir Floyd'un doğup büyüdüğü şehirlerdi.GEORGE Floyd'u öldürme suçlamasıyla önceki gün tutuklanan ve cinayet ile suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu.GÖSTERİCİLER her yeri sloganlarla donatıyor. En çok açılan pankartlar arasında, "Nefes alamıyorum", "Adalet yoksa huzur da yok', 'Tenimin rengi yüzünden beni öldürme' sloganları var. Protestocular eylemlerinin polis şiddetinden dolayı hayatını kaybeden tüm siyahiler için olduğunu dile getiriyor.Polis memuru Derek Chauvin ellerini arkadan kelepçelediği ve yere yatırıldığı Floyd'un boğazına dizi ile bastırarak ölümüne neden olmuştu. Vahşet anına dair yeni görüntüler çıktı. Olaya şahit olan bir kişinin çektiği görüntülerde Floyd'u dakikalarca "Nefes alamıyorum, lütfen ayağa kaldırım" diye yalvardığı duyuldu.ÜLKE geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi.