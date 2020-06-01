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Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! "Bu gidişle son dakika golü yiyeceğiz"

salgının ilk görüldüğü ülkelerden biri olan 'dan salgın ile ilgili son dakika bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakanı ülkede bir çok kişinin salgıın sona erdiğini düşündüğünü dile getirdi. Ayrıca; corona virüsün yayılma hızına dikkat çekerek "3 aydır çabalıyoruz böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz."ifadelerini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 13:44 ABONE OL
İran Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! Bu gidişle son dakika golü yiyeceğiz

İSTANBUL (AA) - İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde halk ve yöneticilerden birçoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Nemeki, "Malesef ülkemizde birçok kişi salgının sona erdiğini düşünüyor. İki gün önce Meşhed'e gittim. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, maske takılmıyordu. 3 aydır çabalıyoruz. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Ruhuma kırbaç yemiş gibi oldum." dedi.

Kovid-19'un yayılma hızına dikkat çeken Nemeki, "İnsanlarımız Kovid-19'un bittiğini düşünüyor ve çok kolay bir şekilde geri döneceğini hesap etmiyorlar. Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU GİDİŞLE SON DAKİKA GOLÜ YİYECEĞİZ"

Nemeki, bazı yöneticilerin kendisine tedbirlerin kaldırılması konusunda baskı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye, vaka sayısı 151 bin 466'ya ulaştı.

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İran Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama! "Bu gidişle son dakika golü yiyeceğiz"
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