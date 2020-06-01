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'da altı haftadır yeni Kovid-19 vakası görülmedi

'da altı haftadır yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediği bildirildi. Vietnam Kovid-19 Önleme ve Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, 97 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.6.2020 17:28 ABONE OL
Vietnam'da altı haftadır yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Vietnam'da altı haftadır yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediği bildirildi. Vietnam Kovid-19 Önleme ve Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, 97 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığı belirtildi.

Vietnam'da altı haftadır yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakası da görülmediği vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar ülkede görülen 327 vakanın 278'inin iyileştiği kaydedildi.

Vietnam'da üç haftalık kısıtlamanın ardından nisan sonunda sosyal mesafe kuralları kaldırılmış, okullar ve iş yerleri yeniden açılmıştı.

MYANMAR'DA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Myanmar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Hindistan'dan gelen ve 21 gündür karantinada olan 17 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, vaka sayısının 224'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

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Vietnam'da altı haftadır yeni Kovid-19 vakası görülmedi
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