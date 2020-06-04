Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Peru’da alpaka develerine yapılan işkence kamerada

’da alpaka develerine yapılan işkence kamerada

'da alpaka develerinin bulunduğu bir çiftlikte yapılan işkence görüntülendi. Ayakları bağlanan ve tüylerinin zorla kırpılmaya çalışıldığı alpaka develerine yönelik eziyete tepki yağdı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.6.2020 17:25 ABONE OL
Peru’da alpaka develerine yapılan işkence kamerada

Peru'nun güneyinde bir çiftlikte alpaka develerinin bulunduğu bir çiftlikte yapılan işkence ülkede tepkilere neden oldu. alpaka develerine yönelik işkence ise yapılan gizli çekimle görüntülendi. Görüntüde, yünü kırpılmaya çalışılan apaka devesinin önce ayakları bağlanırken, daha sonra dasert bir şekilde geriliyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Hamile olduğu belirlenen apaka devesinin korkudan kustuğu da görülüyor. Çiftlikte çalışanların işkenceye varan yöntemleri, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Hayvan hakları grupları görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından, harekete geçerek yetkililere başvurdu. Alpakalar, değerli yünlere sahip olan bir deve türü olarak bilinirken, yünleri kıyafet yapımında kullanılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Peru’da alpaka develerine yapılan işkence kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA