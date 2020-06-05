Almanya, AB'ye seyahat yasağını 1 Temmuz'a kadar uzatmayı tavsiye etti

Seehofer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, bugün AB içişleri bakanlarıyla düzenlenen toplantıda sınırların açılması konusunu görüştüklerini belirtti.

Toplantıda, üçüncü ülkelerden AB'ye seyahat yasağının 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını istediklerini ifade eden Seehofer, o tarihten sonra ise söz konusu yasağın ülke bazlı kaldırılmasından yana olduklarını kaydetti.

Seehofer, sınır kontrollerinin 15 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılması teklifinin gelecek hafta bakanlar kuruluna sunulacağını vurguladı.

TÜRKİYE İLE TURİZM 1 TEMMUZ'DAN SONRA BAŞLAYABİLİR

Seehofer'in açıklamalarının ardından medyada Almanya'nın 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye ile turizmin başlamasına yeşil ışık yakabileceği yorumunda bulunuldu.

AB'ye seyahat sınırlamasının ABD, Rusya, Brezilya gibi ülkeler için sürmesi bekleniyor.

AB Komisyonunun gelecek hafta üçüncü ülkelerden seyahat konusunda üye ülkelere tavsiyede bulunması öngörülüyor.

Alman hükümeti, bu tavsiye ışığında Alman vatandaşları için seyahat uyarısı yaptığı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkarabilir.

Almanya daha önce 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırmıştı.