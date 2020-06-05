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’da patladı: 3 ölü

'nin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.6.2020 20:17 Son Güncelleme: 5.6.2020 20:17 ABONE OL
Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Patlama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü
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