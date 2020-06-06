Merkel: Bir daha aday olmayacağım

Almanya Başbakanı Angela Merkel başbakanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Halkın yüzde 71 destekle kalmasını istediği Merkel, kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'de soruları yanıtladı. Korona kriziyle mücadelede seçmenlerin gözünde puan toplayan Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.