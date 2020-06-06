Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Merkel: Bir daha aday olmayacağım

: Bir daha aday olmayacağım

Giriş Tarihi: 6.6.2020 ABONE OL
Merkel: Bir daha aday olmayacağım
Almanya Başbakanı Angela Merkel başbakanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Halkın yüzde 71 destekle kalmasını istediği Merkel, kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'de soruları yanıtladı. Korona kriziyle mücadelede seçmenlerin gözünde puan toplayan Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkel: Bir daha aday olmayacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA