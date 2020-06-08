Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Georg Floyd'un öldürülmesinin ardından flaş karar! "Kapatılacak"

Georg Floyd'un öldürülmesinin ardından flaş karar! "Kapatılacak"

'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkede polis şiddetine karşı tepkiler büyüdü ve olay çok sayıda bölgede edilmeye başlandı. Amerik medyasında yer alan bir habere göre; George Floyd'un polis cinayetine kurban gittiği Minneapolis kentindeki polis departmanı tasfiye edilecek. Konuya ilişkin Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender, "Kentimiz, Minneapolis Polis Departmanı ile olan toksik ilişkisini sona erdirmeyi planlıyor.'' dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 09:03 Son Güncelleme: 8.6.2020 09:12 ABONE OL
Georg Floyd'un öldürülmesinin ardından flaş karar! Kapatılacak

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kentindeki polis departmanı tasfiye edilecek. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Minneapolis Kent Konseyi, polis şiddetine karşı tepkiler ve devam eden protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı.

YENİ SİSTEM OLUŞTURULACAK

Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender ise "Kentimiz, Minneapolis Polis Departmanı ile olan toksik ilişkisini sona erdirmeyi planlıyor.'' dedi.

Bender, polis departmanının kapatılarak yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis departmanının tasfiyesine sıcak bakmıyor ve reform öneriyor ancak Minneapolis Kent Konseyindeki çoğunluğun kararını veto edemiyor.

Ülke genelinde yaklaşık iki haftadır süren protestolarda göstericiler, polis şiddetine karşı polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesini talep ediyor.

George Floyd olayı Amerika son durum ve SON DAKİKA HABERLERİ: Irkçılık karşıtı protestolar sürüyor! İşte (ABD) Amerika'da son durum Kutuplaşmadan radikalleşmeye: ABD’de protesto eylemlerinin kökenleri Floyd isyanları: Bir Amerikan gerçekliği olarak ırkçılık ABD'de korkutan haber! George Floyd protestolarına katılanlar arasında...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Georg Floyd'un öldürülmesinin ardından flaş karar! "Kapatılacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA