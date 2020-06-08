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'daki gösterilerde bir kişi protestoculara ateş açtı: 1 yaralı

'de siyahi 'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından kentinde düzenlenen protestolarda bir kişi göstericilere ateş açtı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:44 ABONE OL
Seattle'daki gösterilerde bir kişi protestoculara ateş açtı: 1 yaralı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Seattle kentinde düzenlenen protestolarda bir kişi göstericilere ateş açtı.

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar 13. gününe girdi. Seattle kentindeki protestolarda aracından inen bir kişi, silahıyla göstericilerin üzerine ateş açtı. Yaşanan panik anlarında 27 yaşındaki bir gösterici kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Seattle Polisi tarafından yapılan açıklamada, göstericilere ateş açan zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

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Seattle'daki gösterilerde bir kişi protestoculara ateş açtı: 1 yaralı
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