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'da akıllara durgunluk veren olay: gözaltına alındı

'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir gözaltına alındı. Polisin soruşturmasında eşeğin gözaltına alınma nedeninin "çeteye yardımda bulunmak" olduğu belirtildi. İlginç olay, sosyal medyada da geniş yer buldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, gözaltına alınan kişilere yönelik, "8 eşek ve bir kişi" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 17:02 Son Güncelleme: 9.6.2020 17:10 ABONE OL
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay: Eşek gözaltına alındı

Pakistan'daki olay, ülkenin Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde meydana geldi. Polisin yasa dışı bahis çetesine düzenlediği operasyonda, 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Pakistan medyası, polis raporunda gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte bir eşeğin de gözaltına alındığını duyurdu.

"SUÇU ÇETEYE YARDIM ETMEK"

Pakistan medyası eşeğin, yasa dışı bahis çetesinin yardımda bulunmak suçu kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Bahsi geçen operasyonda 120 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 5 bin TL) ele geçirildiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İlginç olay, sosyal medyada da geniş yer buldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, gözaltına alınan kişilere yönelik, "8 eşek ve bir kişi" dedi.

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Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay: Eşek gözaltına alındı
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