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Bakanı'ndan "ilhak nedeniyle bazı ülkeler ’e yaptırım uygulayabilir" uyarısı geldi

Bakanı Heiko Maas’ın ’in altındaki ’da yer alan bazı bölgeleri “ilhak” etmesi halinde bazı ülkelerin ’e yaptırım uygulayabileceği ve ’i tanıyabileceğini söylediği bildirildi. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, görüşmede Maas’ın, Netanyahu’ya İsrail’in “ilhak” planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin’i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 20:36 Son Güncelleme: 10.6.2020 20:48 ABONE OL
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ilhak nedeniyle bazı ülkeler İsrail’e yaptırım uygulayabilir uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Netanyahu ile Maas'ın görüşmesinin ana gündem maddesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı oldu.

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Haaretz gazetesinde yer alan haberde, görüşmede Maas'ın, Netanyahu'ya İsrail'in "ilhak" planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv'e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin'i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtildi.

Maas'ın aynı uyarıyı Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdiği ifade edildi.

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Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliği" için Ürdün Vadisi'ni "kontrol altında tutmak zorunda olduğunu" iddia ettiği, "gerçekçi bir barış planında" Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yer alması gerektiğini ileri sürdüğü aktarıldı.

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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan "ilhak nedeniyle bazı ülkeler İsrail’e yaptırım uygulayabilir" uyarısı geldi
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