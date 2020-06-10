Altın tabutla uğurlandı

25 Mayıs'ta beyaz polisi memuru Derek Chauvin'in diziyle boğarak öldürdüğü Floyd, altın tabut ile son yolculuğuna uğurlandı. Floyd için şimdiye kadar birçok farklı yerde cenaze töreni gerçekleştirilmişti. ABD'de polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.Doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas'ta düzenlendi. North Carolina'dan dün sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. Bu süre zarfında Floyd'un altın tabuta konulan naaşını 6 bin kişi ziyaret etti.George Floyd'un S cenazesi memleketi Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'nda, annesi Larcenia Floyd'un yanına defnedildi. George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin, Minnesota kentinde ilk kez yargıç karşısına çıktı. Chauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı. Yargıç, Chauvin'in kefalet ücretini 1 milyon dolardan 1 milyon 250 bin dolara yükseltti. Chauvin yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.